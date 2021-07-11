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Общество11 июля 2021 18:46

«Скромнее, чем у звезд эстрады»: власти рассказали про гонорар канатоходца, который так и не перешел Волгу

Австриец Фриди Кюне во время «ВолгаФеста» так и не рискнул перейти через реку
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Фриди Кюне так и не перешел Волгу

Фриди Кюне так и не перешел Волгу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве культуры Самарской области прокомментировали гонорар австрийского канатоходца Фриди Кюне, который должен был перейти Волгу во время «ВолгаФеста». Однако так и не сделал этого из-за сильного ветра. Вместо этого австриец прошел над набережной и спрыгнул с парашютом с крана.

Как сообщалось ранее, средства на контракт с артистом были направлены из областного бюджета.

В минкульте заявили, что не имеют права раскрывать гонорар артиста.

- Это конфиденциальная информация. Но можем сказать, что этот гонорар был гораздо скромнее, чем, например, стандартный гонорар звезд российской эстрады, - прокомментировали чиновники.

Организаторы «ВолгаФест» обещали, что в следующем году канатоходец все-таки попытается повторить переход через Волгу.