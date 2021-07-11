Новая рабочая неделя в Самаре начнется с жары. Сколько покажет термометр

Самарцев снова ждет жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары. Такой прогноз сделали специалисты Приволжского УГМС.

Ночь с воскресенья на понедельник будет относительно прохладной - 12...17 °C. В понедельник, 12 июля, столбик термометра днем поднимется до 23...28 °C, северо-восточный ветер будет довольно ощутим - 9-14 м/с.

Во вторник и среду жара станет еще более сильной – днем температура воздуха составит 26...31 °C, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом по ночам будет относительно свежо - 13...18 °C.

В понедельник и вторник осадков не ожидается. А вот в среду вероятны кратковременные дожди и грозы.

В целом синоптики прогнозируют, что вторая декада июля в Самарской области будет на три градуса более жаркой, чем обычно.