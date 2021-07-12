В Самарской области задержали грабителя, который не успел ничего украсть

В Самарской области мужчину задержали прежде, чем он успел ограбить квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали грабителя, который взломал дверь, но украсть ничего не успел. Об этом сообщают в управлении Росгвардии региона.

Мужчина пытался проникнуть в дом на улице Ударной в Октябрьске. Намереваясь обокрасть квартиру, он взломал дверь и уже собирался зайти, но тут его задержали. Объект, куда он хотел проникнуть, оказался под охраной. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии был на маршруте патрулирования, когда пришла информация о попытке проникновения на охраняемый участок.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление.