В тольяттинской квартире незаконно прописали два десятка иностранцев

Полицейские выявили, что в Тольятти в квартире незаконно прописывали иностранцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тольяттинской квартире незаконно прописали 24 человека, представителей стран ближнего зарубежья, которые реально там жить не собирались. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, в квартире мигрантов прописал 42-летний владелец жилья. Свою вину он полностью признал и рассказал, что брал деньги за прописку, помещение для проживания при этом никому предоставлять не собирался. Мужчина безработный, судим ранее не был.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, владельцу жилья грозит до трех лет лишения свободы