В суды Самарской области пытались пронести 11 тысяч незаконных предметов

В суды Самарской области пытались пронести 11 тысяч запрещенных предметов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области за прошедшие полгода в суды пытались пронести 11 тысяч незаконных предметов. Об этом сообщили в управлении ФССП региона.

В суды нельзя проносить оружие, колющие и режущие предметы, ядовитые и отравляющие вещества, а также взрывчатку.

Кроме того, за полгода к административной ответственности привлекли 271 человека за нарушение правил поведения в здании суда.

Судебные приставы работают в 51-м здании суда в Самарской области, они следят за безопасностью работников и посетителей.