В Самаре метро хотят довести до речного вокзала

В Самаре планируют расширять метрополитен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют развитие второй линии метрополитена. Если раньше ее конечную станцию планировали сделать возле Хлебной площади, то сейчас речь идет о речном вокзале.

Как сообщает "Самарское обозрение", такой вариант предложил проектировщик метрополитена - ООО "Волгатрансстрой-Проект". Подобным образом инициаторы хотят разгрузить трафик у Фрунзенского моста.

- В случае размещения станции в районе Хлебной площади были бы затруднены подходы пассажиров к станции и набережной реки Самары. В таком случае вероятна полная утрата возможности обустройства общественных пространств вдоль реки, - отмечают в компании.

Изменения проекта второй линии метро "ВТС-Проект" подготовил по поручению регионального министерства строительства. Как указывают разработчики, в эскизном предложении рассматривалось несколько вариантов размещения станции, в том числе на уровне набережной, в подземном пространстве и с выносом станции на другой участок. Перенос с Хлебной площади в район причалов речного вокзала с удлинением перегона от станции "Вокзальная" до конечной вдоль железнодорожных путей - один из вариантов.

Из схемы следует, что станцию могут сделать около шестого причала на участке между улицами Комсомольской и Крупской. Сейчас там располагаются ГСК "Колос" и несколько домов.