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Общество12 июля 2021 10:43

В Самаре застройщик не смог добиться разрешения на возведение 75-метровых высоток в историческом центре

Мэрия отказала ООО «СЗ «Донстрой» в отклонении от предельных параметров разрешенного строительства
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Высотность новых домов в историческом центре Самары ограничена

Высотность новых домов в историческом центре Самары ограничена

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре застройщик не смог добиться разрешения возводить 75-метровые высотки в историческом центре города. Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары приняла решение отказать ООО «СЗ «Донстрой» в отклонении от предельных параметров строительства.

Речь идет о семи земельных участках общей площадью 1963 квадратных метров, расположенных в границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской в Железнодорожном районе.

Застройщик просил разрешить ему здесь многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зданий до 75 м и одним парковочным местом на четыре квартиры.