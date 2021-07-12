В Самаре застройщик не смог добиться разрешения на возведение 75-метровых высоток в историческом центре

Высотность новых домов в историческом центре Самары ограничена Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Самаре застройщик не смог добиться разрешения возводить 75-метровые высотки в историческом центре города. Комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары приняла решение отказать ООО «СЗ «Донстрой» в отклонении от предельных параметров строительства.

Речь идет о семи земельных участках общей площадью 1963 квадратных метров, расположенных в границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей и Никитинской в Железнодорожном районе.

Застройщик просил разрешить ему здесь многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зданий до 75 м и одним парковочным местом на четыре квартиры.