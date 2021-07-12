В Самаре мэрия отказала ООО «Радамира» в отклонении от правил высотной застройки в Октябрьском районе

Застройщику не разрешили отклониться от предельных параметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре мэрия отказала ООО «Радамира» в разрешении на отклонение от предельных параметров застройки. Компания собирается строить 28-этажный дом в Октябрьском районе.

Речь идет о предполагаемом строительстве на земельном участке площадью 2751 квадратных метров в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса и улицы Революционной в Октябрьском районе города. Еще в конце 220 года компания получила разрешение на строительство для возведения новостроек на этом участке. Однако вместо заявленных изначально двух 25-этажных домов компания решила пытаться построить здесь один 28-этажный дом на 240 квартир. При этом застройщик решил попробовать обойтись меньшим количеством парковок, чем положено по градостроительным нормам и утвердить коэффициент в 0,7 парковки на квартиру.

Однако на основании большинства отрицательных голосов членов комиссии по застройке и землепользованию при главе Самары застройщику отказали в отклонении от предельных параметров.