В Самарской области 271 человек заболели коронавирусом, 9 скончались

Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 12 июля 2021 года подтвердился еще 271 случай заболевания коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала пандемии теперь в регионе - 10262.

Как сообщает сайт СтопКоронавирус.РФ, за сутки от болезни скончались 9 человек. Общее число умерших от коронавируса в губернии с весны прошлого года - 2407.

Многим удается справиться с недугом. Так, за сутки в Самаре и по области вылечелись еще 180 пациентов.

Медики напоминают, что угроза остается серьезной. Они призывают граждан к вакцинации и соблюдению всех мер безопасности.