Под Самарой пьяная автолюбительница на "Калине" улетела в кювет, пострадал ребенок

По факту ДТП сейчас проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера ночью, 11 июля, в Самарской области произошло серьезное ДТП. Примерно в 00:05 в Волжском районе на трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в кювет улетела "Лада Калина". В результате аварии пострадал ребенок.

- За рулем машины находилась 29-летняя девушка. Она была в состоянии алкогольного опьяненния и двигалась со стороны Самары в направлении села Воскресенка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В пути следования автолюбительница нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части, выехала на правую обочину и съехала в кювет. В аварии пострадал 10-летний ребенок, его госпитализировали. Самой водительнице назначили амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.