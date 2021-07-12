В Тольятти планируют повысить пожарную безопасность лесов. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за безопасностью тольяттинских лесов. Об этом он говорил во время оперативного совещания в понедельник, 12 июля.

Сейчас продолжается ликвидация крупного природного пожара в Тольятти. О возгорании сообщили в субботу. Из-за сильного ветра огонь распространился на площади в 152,6 га. В городе объявили режим ЧС.

По просьбе главы региона на место прибыл самолет-амфибия Бе-200. Благодаря такой поддержке с воздуха удалось локализовать пожар в воскресенье вечером.

Сейчас на ликвидации возгорания задействованы 440 человек личного состава и 156 единиц техники.

- Нам совершенно точно нужно совершенствовать систему охраны лесов. Первые сигналы о пожаре поступили благодаря видеонаблюдению. Это и позволило нам действовать быстро и не допустить развития негативного сценария, как к сожалению, произошло в ряде других регионов страны, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил разработать комплексную систему мер безопасности тольяттинских лесов и предложил устанавливать фотоловушки.

По предварительным данным, причиной пожара является поджог. На месте обнаружены остатки канистр.

- Нужно внимательно работать с доказательной базой. Это очень непростое преступление. Тем не менее, нам нужно мобилизоваться. Давайте организуем всенародное движение по поиску виновных и защите наших лесов, - сказал губернатор.