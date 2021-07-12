В Самару возвращаются грозы и порывистый ветер

В Самаре будут дождь и гроза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник 13 июля в Самару вернутся грозы с сильным ветром и кратковременными дождями. Синоптики обещают еще и северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с при грозе.

- Облачность будет переменной, грозы ожидаются местами по области, не обязательно они пройдут именно в областной столице, - отмечают в Приволжском УГМС.

При этом будет тепло, но не жарко - до 26-31 градуса. Ночью будет еще прохладнее - до 18 градусов. Впрочем, жителей Самарской области, немного подуставших от жары, такая погода только радует, а обитатели Самары надеются, что гроза не обойдет стороной душный город и подарит глоток прохлады.

- Усиление грозовой деятельности в отдельных районах вызвано перемещением на фоне повышенного атмосферного давления фронтальных разделов, - также подчеркнули синоптики. Впрочем, горожанам все это обещает свежесть и прохладу. И это точно хорошая новость.