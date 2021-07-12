Следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре в Самарской области

В Самарской области выясняют причины гибели мужчины на пожаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области расследуют причины гибели мужчины на пожаре в частном доме. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

Пожар произошел в воскресенье, 11 июля, в селе Тростянь Пестравского района. Сгорел частный дом, на месте произошедшего обнаружили тело 56-летнего мужчины.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины гибели мужчины. По предварительной версии, пожар произошел из-за неисправной электропроводки.

Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования.