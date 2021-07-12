В Самаре из-за аварии на ТЭЦ останавливалось движение трамваев

В Самаре останавливалось движение трамваев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в понедельник, 12 июля, останавливалось движение трамваев из-за аварии на ТЭЦ. Об этом сообщили в городском ТТУ.

Из-за аварии отсутствовало напряжение на линиях по улице Советской от Победы до 15-го микрорайона и по улице Ташкентской от 15-го микрорайона до Московского шоссе.

Кроме того, не было напряжения на сетях троллейбусов на проспектах Кирова и Металлургов.

В 17:45, по данным ТТУ, движение электротранспорта в городе восстановили. Отключения электричества произошли как раз в то время, когда горожане ехали с работы и в городе были сильные заторы.