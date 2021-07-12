В Самарской области у Подвальских террас появится еще один глемпинг

В Самарской области открывается еще один глемпинг-парк. Он будет располагаться у подножия Подвальских террас. Остановиться можно будет в шатрах "Типи" и "Альфа". На территории парка есть вся инфраструктура - душевые кабины, туалеты, столовая с кухней.

Открытие нового объекта для отдыха состоится уже 14 июля, а выходные здесь забронированы до конца лета. Как объясняют в департаменте туризма Самарской области сегодня подобные туристические объекты пользуются популярностью, так как помогают остановиться буквально на лоне природы и насладиться близостью к самым уникальным природным достопримечательностям губернии.

Подвальские террасы - особо охраняемый геологический объект регионального значения в Шигонском районе. Это комлпекс террасовидных оползней на склонах меловых холмов на правом берегу Волги.