Самарские вертолетчики выиграли 7 комплектов наград на международном турнире

Самарские вертолетчики собрали солидную коллекцию наград на вертолетных гонках

Самарские вертолетчики выиграли 7 комплектов наград на Международных вертолетных гонках в Конаково. Об этом сообщают в пресс-службе ЦСКА/Самара.

На аэродроме в Тверской области помимо международных стартов проходил чемпионат России по вертолетному спорту.

Экипажи самарского филиала ЦСКА сумели взять 7 комплектов наград в международных стартах и 5 - в чемпионате страны.

По словам старшего тренера-начальника команды вертолетного звена аэроклуба самарского филиала Михаила Бибишева, нашим вертолетчикам повезло с погодой.

- Было прохладно, не более 20 градусов тепла. Для вертолета МИ-2 - это оптимальные условия для летнего периода: тяжелая машина (МИ-2 в три раза тяжелее вертолетов марки Robinson), приобретает максимальную легкость и маневренность, - цитируют Бибишева в пресс-службе ЦСКА/Самара.

Помимо мужских экипажей наград самарскому филиалу добавила и пара Елены Пркофьевой и Дианы Риязовой, которые взяли призы в одной из дисциплин.