Выросла младенческая смертность

В Самарской области выросла младенческая смертность. Такие данные опубликовали в Росстате, сравнив статистику за май 2021 года и тот же период в 2020 году. В 2021 году с в мае умерли 15 детей в возрасте до года. В аналогичный период предыдущего года - скончались девять малышей.

Чем обусловлен рост смертности - пока неизвестно. Стоит отметить, что из-за коронавируса роддома и детские перинатальные центры на другой режим работы не переводились. За пять месяцев также есть рост: в прошлом году скончались 45 детишек, в нынешнем за этот же срок - 52 ребенка до года.

Вообще смертность от мая к маю за год выросла незначительно. В этом году скончались 4084 человека, это на 154 больше, чем годом ранее. Всего с января по май скончались 22 068 человек, родились - 10 772 человека. Если сравнивать ситуацию с 2019 годом, можно заметить, что свои коррективы в смертность достаточно серьезно внес коронавирус. Он не только убивает напрямую, но и приводит к смертельным последствиям или осложнениям хронических болезней.