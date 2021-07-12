В Самаре вывезут мусор с берегов Волги и других рек

В регионе много красивых мест, но не везде чисто

Губернатор Дмитрий Азаров велел главам муниципалитетов Самарской области срочно заняться уборкой береговых территорий рек, в том числе и Волги. Он отметил, что поступает очень много жалоб от отдыхающих, которые видят настоящие свалки на берегу. Например, на острове Зелененький скопилось много не вывезенного мусора.

- На улице жара, огромное количество людей выезжает на природу, количество отходов большое и, соответственно, если своевременно не справляться с вывозом, поступают жалобы, - подчеркнул губернатор.

Он уточнил также, что много жалоб на замор рыбы.

- Мы следим за ситуацией. В этом году температура воды на 5 градусов выше нормы. По заключению лаборатории Росрыболовства, причиной гибели рыб послужило низкое содержание растворенного в воде кислорода, - отметил министр лесного хозяйства Александр Ларионов.

Тем не менее, Дмитрий Азаров поручил в течение двух недель навести порядок на всех загрязненных территориях, провести субботники с привлечением волонтеров и общественности.

- У нас впереди еще половина лета, и нужно следить за состоянием береговой территории, - резюмировал глава региона.