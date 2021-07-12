На первом этапе приема заявлений в первые классы не попали около 3000 детей

В Самаре всех детей определят в школы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Самаре подвели итоги первого этапа приемной кампании в первый класс. Всего было подано 19500 заявлений, но часть из них дублируется. Власти ожидают, что в этом году за парты в первый раз сядут 14024 ребенка. В первую волну зачислены в первый класс были 11 298 детей, остались неопределенными чуть меньше 3000.

- Однако в школу пойдут все ребята. Родители детей, которые не попали в список зачисленных в первый класс, могут подать заявления о приеме в любое общеобразовательное учреждение, в котором есть свободные места, - рассказала глава Самары Елена Лапушкина.

Второй этап начнется 6 июля и продлится до 5 сентября. Всего свободными остались тысяча мест, дополнительно в системе открыты еще 2522 места. Так что в школу смогут пойти все.