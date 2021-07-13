В Самарской области ищут пропавшего подростка

В Самарской области пропал подросток

В Самарской области ищут 12-летнего подростка, местонахождение которого неизвестно с 12 июля. Об этом сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

12-летний Кирилл Абутьев был одет в футболку и шорты цвета хаки, а также серые с красным бутсы.

Его рост примерно 165 см, среднего телосложения, у него светло русые волосы, удлиненная стрижка, серо-зеленые глаза.

Как отмечается в сообщении, нужна помощь добровольцев для поиска пропавшего подростка. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам 8 800 700 5452.