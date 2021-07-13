В Самарской области не введут QR-коды для посещения организаций, стадионов и театров

В рестораны можно ходить без QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пока не планируют вводить QR-коды для посещения различных учреждений, а также спортивных и культурных объектов. Об этом во время своего обращения к жителям региона рассказал руководитель информационного центра регионального оперштаба Николай Ренц.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии коронавирусом заразились 70 262 человека. В регионе действуют ограничительные, в частности, необходимо носить маски в общественных местах, а также продолжается вакцинация. Первый компонент вакцины сейчас получили 645 тысяч человек, второй - 456 тысяч.

В оперативном штабе обсуждался вопрос посещения различных заведений - органов соцзащиты, спортивных арен и культурных объектов по QR-коду или свидетельствам, что человек привит или перенес заболевание.

- Решили пока эту меру не вводить, - сказал Ренц, отметив, что самарские организации не готовы к таким мерам. Вместе с тем, Ренц рекомендует не посещать организации, в частности, кафе и рестораны, где пренебрегают профилактическими мерами.