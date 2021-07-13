В Самарской области будут судить мужчину, который нашел патроны, собирая грибы

Полицейские выявили, что мужчина в Самарской области хранил у себя дома боевые патроны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить мужчину, который дома хранил боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.

Как выяснили полицейские, 54-летний мужчина у себя дома в Клявлинском районе хранил спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм для нарезного оружия, пригодные для стрельбы.

Полицейским мужчина рассказал, что нашел патроны семь лет назад, когда собирал грибы в лесу. С тех пор он хранил боеприпасы у себя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое для рассмотрения передали в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.