Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 8:36

В Самарской области будут судить мужчину, который нашел патроны, собирая грибы

Найденные патроны мужчина хранил у себя дома
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские выявили, что мужчина в Самарской области хранил у себя дома боевые патроны

Полицейские выявили, что мужчина в Самарской области хранил у себя дома боевые патроны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить мужчину, который дома хранил боеприпасы. Об этом сообщили в региональной полиции.

Как выяснили полицейские, 54-летний мужчина у себя дома в Клявлинском районе хранил спортивно-охотничьи патроны калибра 5,6 мм для нарезного оружия, пригодные для стрельбы.

Полицейским мужчина рассказал, что нашел патроны семь лет назад, когда собирал грибы в лесу. С тех пор он хранил боеприпасы у себя.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, которое для рассмотрения передали в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.