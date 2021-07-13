"Тольяттикаучук" установил новые кондиционеры в городском Covid-госпитале

Медики благодарны предприятию за помощь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Тольяттикаучук" оснастил помещения "Тольяттинской городской больницы № 4", перепрофилированной под covid-госпиталь, системами кондиционирования. В процедурных кабинетах и комнатах, где хранятся медикаменты, важнейшие для лечения коронавируса, установили восемь новых кондиционеров.

Ранее в медучреждении функционировали кондиционеры, установленные еще в начале 2000-х годов. При большой интенсивности работы, сложившейся в последнее время, они со своей задачей уже не справлялись и были заменены. Обновление оборудования было просто необходимо.

- Помощь оказалась жизненно необходимой. В процедурных кабинетах определяется группа крови и резус фактор пациентов, им переливается антиковидная плазма, что очень строго регламентируется по температурным режимам, - говорит главный врач больницы Сергей Тетюшкин.

При аномальной жаре, накрывшей регион, без кондиционеров поддерживать нужную атмосферу было невозможно. В ТГБ № 4 благодарны "Тольяттикаучуку" за оказанную помощь.