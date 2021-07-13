В Тольятти планируют потратить более 1 млн рублей на помывку и покраску остановок

В Тольятти хотят привести в порядок остановки. Фото - дума Тольятти

В Тольятти планируют потратить 1,38 млн рублей, чтобы помыть и покрасить остановки. Об этом сообщили в городской думе.

Сейчас в городе предусмотрены средства только на уборку территорий около остановок. При этом имеется два специализированных автомобиля, задействованных в уборке на остановках, они могут за сутки навести порядок на четырех остановках. Депутаты считают, что необходимо приобрести еще минимум два подобных автомобиля.

Решается вопрос, как бороться с рекламодателями, которые заклеивают остановки объявлениями. Планируется использовать функцию автодозвона, при которой реальные потенциальные клиенты просто не смогут дозвониться по указанным телефонам в объявлениях на остановке.