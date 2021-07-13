Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июля 2021 10:35

Самарец три года размещал в сети фото мужских половых органов

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, которое уже собираются передать в суд
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разбирательства по делу находятся на контроле прокуратуры

Разбирательства по делу находятся на контроле прокуратуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре собираются судить Олега С., которому вменяют распространение порнографических материалов. В его обвинительном заключении, которое на днях утвердила прокуратура Кировского района, значатся 40 эпизодов.

По версии следствия, с 14 января 2017 года по 13 мая 2020-го он копировал со страниц пользователей Интернета изображения мужских половых органов и сохранял их на своем персональном компьютере. После он распространял эти снимки среди людей, зарегистрированных "Вконтакте". Как считают силовики, руководствовался злоумышленник "сексуальным мотивом".

- Дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд. Ход и результаты процесса находятся на контроле прокрутары района, - сообщили "КП-Самара" в надзорном ведомстве.