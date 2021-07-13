Воспитанники детской школы искусств из Донбасса побывали в Самаре

Юные художники рассказала, что хотят сделать выставку о Самаре

Воспитанники детской школы искусств № 6 Донецка побывали в Самаре. Ребята уже не первый раз посещают Самару.

Сейчас юные художники осмотрели новые достопримечательности, побывали в музеях города, а также посетили Ширяево, где создавал свои произведения известный художник Илья Репин. Некоторые ребята уже бывали в Самаре, кто-то из них приехал впервые.

- Такие встречи между нашими дружественными территориями просто необходимы. У наших городов много общего, у нас схожий подход к жизни в городе, мы как одна семья, и для ребят это не просто гостевой маршрут, а родной дом. Они знают, что здесь им окажут моральную поддержку. Мы рады их принять, - сказал председатель городской думы Алексей Дегтев.

Как рассказал заведующая художественным отделением школы искусств № 6 города Донецка Любовь Шумилкина, после каждой поездки ребята в красках рассказывают друзьям о Самаре, а сейчас пообещали, что проведут выставку, посвященную волжскому городу, как только вернутся домой.

- Мы побывали во многих местах, сделали фотографии и, я думаю, когда приедем на родину, обязательно что-нибудь напишем, устроим выставку, - сказала воспитанница донецкой школы искусств Кристина Твердун.