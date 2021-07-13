Епархия не смогла предоставить суду доказательства консервации стройки в Ботаническом саду в Самаре

Фундамент для будущего детского центра и храма уже готов Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарская епархия РПЦ не смогла предоставить суду доказательства консервации стройки на бывшей территории Ботанического сада в Самаре. Очередное заседание суда по иску Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) состоялось 13 июля.

Строительство детского образовательного центра с храмом на бывшей территории Ботанического сада епархия начала весной. Жители окрестных домов сразу возмутились - строительная техника поехала прямиком через их дворы. Позже выяснилось, что разрешение на строительство у религиозной организации отсутствует, и ГИСК подал на епархию в суд, требуя привлечь ее к административной ответственности.

На предыдущих заседаниях суда представители епархии заявили, что строительные работы на площадке приостановлены и идет консервация объекта, чтобы не допустить разрушения уже возведенных конструкций. Как выяснилось, разрешения на строительство детского центра нет до сих пор, причиной стали сложности с изменением назначения земли бывшего Ботанического сада и перевода ее в другую категорию - эти изменения не учли в Росреестре.

Однако на заседании суда 13 июля представитель епархии заявил, что предоставить документы, подтверждающие факт приостановки строительства и консервации объекта, он пока не может, и попросил отложить заседание. Судья удовлетворила это ходатайство.

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