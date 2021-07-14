Правительство Самарской области к концу лета готовит законопроект по оказанию поддержки врачам в выплате ипотечных кредитов

Глава Самарского региона предложил установить компенсацию по оплате процентов за пользование ипотечным кредитом для врачей Самарской области. Такая мера позволит помочь сотрудникам медицинских учреждений региона сократить расходы на выплату жилищной ссуды. Аналогичная программа проводится с 2020 года в адрес молодых IT-специалистов. Сотрудники компаний из сферы информационных технологий в возрасте до 35 лет и непрерывным стажем работы от 1 года могут вернуть 50% от уплаченных банку процентов.

Основная цель данного проекта - удержать в регионе перспективные кадры. Сейчас уже действует поддержка врачей и учителей, переезжающих жить и работать в областные отдаленные районы. С использованием федеральной программы развития сельских территорий специалистам, строящим жилье на селе, можно компенсировать до 70% его стоимости. Кроме того, улучшить жилищные условия врачей в Самарской области поможет льготная ипотека с государственной поддержкой, если решить проблему с оплатой первоначального взноса. Далеко не все граждане имеют возможность внести аванс самостоятельно.

Из 5263 заявок на ипотечный кредит по льготной ставке в 2020 году было принято 658. Люди не имеют 10% от стоимости жилья, чтобы выполнить условия кредитования. Поэтому еще одной мерой поддержки сельским врачам и педагогам от правительства области станет компенсация первоначального взноса. Чтобы быстро найти, какие банки выдают ипотеку по государственной льготной программе, изучите рейтинг жилищных кредитов на проекте ВсеЗаймыОнлайн.

С 1 июля 2021 года ипотечный кредит под 6,5% прекратил свое действие. Теперь условия по программе льготного кредитования изменились. Приобрести можно жилье стоимостью до 3 000 000 рублей во всех регионах страны под 7% годовых с первоначальным взносом от 15%. Ипотека с государственной поддержкой будет действовать до 1 июля 2022 года. Также внесены изменения в условия семейной ипотеки. Ее смогут оформить семьи даже с 1 ребенком, рожденным с 1 января 2018 года.

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