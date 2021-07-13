"Крылья Советов" расстались с полузащитником и нападающим

"Крылья" продолжают работу на трансферном рынке Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Крылья Советов" объявили о расставании с двумя игроками. Команду покинут атакующий полузащитник Владислав Тюрин и нападающий Абат Аймбетов. Оба футболиста уходят в аренду.

- Тюрин перешл в клуб ПФЛ "Тюмень". Он будет выступать за сибиряков на правах аренды до конца сезона 2021/22, - отмечают в пресс-службе "КС".

Аймбетов продолжит выступать под руководством Андрея Тихонова в ФК "Астана". Его аренда продлена до конца 2021 года. Сейчас "Астана" идет на втором месте в местном чемпионате.