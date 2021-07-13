Самарская область попала в ТОП-10 регионов России по уровню развития промышленности

Промышленный туризм в Самарской области продолжает свое развитие Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В министерстве промышленности и торговли РФ оценили, как работали регионы в сфере промышленности в 2020 году. В ТОП-10 лучших попала и Самарская область. Она оказалась там на седьмой строчке.

Оценки исходили в том числе и из уровня экономического развития, линейки региональных мер и институтов поддержки бизнеса, деловой активности, а также развития промышленного туризма.

- У нас в регионе созданы одни из самых лучших в стране условий для развития бизнеса и развития своих инвестиционных проектов. Этот результат мы достигли не за один день, - делится министр экономического развития и инвестиций губернии Дмитрий Богданов.

У предпринимателей, действительно, большая поддержка. Для них действуют сеть центров "Мой бизнес", Гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта. Для льготного кредитования промышленных предприятий в Самарской области создали Фонд развития промышленности. Динамично развивается особая экономическая зона "Тольятти", где сегодня трудятся 29 российских и зарубежных компаний. ОЭЗ входит в тройку лучших инвестплощадок России. Высокотехнологичные проекты успешно реализует технопарк "Жигулевская долина", также регулярно попадающий в списки лидеров по стране. Территории опережающего социально-экономического развития действуют в Тольятти и Чапаевске. Активно развивается линейка индустриальных парков.

- Мы являемся инициаторами проекта промышленного туризма. Сегодня в регионе разработано более 30 экскурсий на предприятия разных отраслей. Ежегодно каждое из предприятий принимает от 1500 до 5000 человек в зависимости от внутренних правил и графика посещений, - добавляет Богданов.

Среди компаний, которые приглашают гостей на свои производственные площадки - БКК, Жигулевский пивзавод, Балтика, Куйбышев Азот, ТяжМаш и не только. Оценка эффективности самарской промышленности позволит местным властям определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки.