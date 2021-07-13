Глава минэкономразвития рассказал, как помогают бизнесу в Самарской области

Глава минэкономразвития рассказал, что бизнес в Самарской области не остается без внимания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарскую область включили в десятку субъектов страны, где наиболее приятный инвестиционный климат. Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов уверен, что это не случайно. Местным бизнесменам активно помогают, для них действует целое "меню поддержки".

- В регионе действует 129 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это второй результат в ПФО. Мы находимся в постоянной работе с бизнес-сообществом, привлекаем его активных представителей к диалогу, обсуждению проблем и мер поддержки, - говорит Богданов.

Несмотря на все трудности, которые принесла пандемия, в Самарской области растет число самозанятых. У них пользуется популярностью специальный налоговый режим, который действует уже полтора года. На 3 июля 2021 года такой статус есть у 63 тысяч жителей региона. Получить его несложно - можно быстро зарегистрироваться в приложении "Мой налог" и получить целый комплекс мер поддержки, в частности - бесплатные консультации и образовательные курсы. За анонсами можно следить на портале mybiz63.ru и в социальных сетях ведомства.

По словам главы минэкономразвития, регулярно в губернии проводятся ярмарки продукции региональных производителей. Чаще всего там реализуются товары ручной работы: сувениры, одежда, предметы интерьера и многое другое.

Развиваются и виртуальные площадки. 1 июня запущена онлайн-витрина продукции самозанятых на сайте mybiz63.ru. Сегодня на ресурсе размещены страницы 78 мастеров региона.

Большое внимание уделяется образовательной составляющей в предпринимательской сфере. Открытые уроки с привлечением экспертов проводятся не только для действующих деятелей, но и для студентов и школьников. Одна из центральных площадок для этого - региональный центр "Мой бизнес", открытый недавно на улице Молодогвардейской, 211.

Также в "меню поддержки" значится "Центр развития предпринимательства". Активно помогает инвесторам - местным и не только - ОЭЗ "Тольятти". Технопарк "Жигулевская долина" позволяет реализовывать высокотехнологичные проекты. Не остается в стороне от поддержки и Гарантийный фонд.

- Наш опыт в сфере государственно-частного партнерства признан самым передовым в стране.Мы создали систему, где для каждой категории бизнеса в регионе работают свои инструменты развития, - подчеркивает Дмитрий Богданов.

Министр уверен, что развитие бизнес-сферы в Самарской области будет только расти.