В Самаре и Тольятти больше всего заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе во вторник, 13 июля.

Больше всего новых заразившихся в Самаре (77) и Тольятти (40). В остальных городах и районах заболевших значительно меньше.

В регионе за сутки 12 новых смертельных случаев. Умерли семь мужчин в возрасте от 58-ми до 83-х лет и пять женщин от 68-ми до 86-ти лет.

Всего с начала пандемии в регионе 70 481 человек заразился коронавирусом, из них 66 751 выздоровел. Умерли 2 419 заразившихся.