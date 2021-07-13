В Самаре будут судить подростка, обстрелявшего школьников на детской площадке

В суд передали дело в отношении подростка, обстрелявшего школьников на детской площадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут 17-летнего парня, который обстрелял школьников на детской площадке. Уголовное дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В апреле этого года в школьников, находившихся на детской площадке во дворе дома №226 на улице Свободы, из пневматического оружия стрелял неизвестный. В результате травмы получил 13-летний подросток, его доставили в больницу с повреждением в надбровной области. Угрозы жизни в итоге не было, как сообщают в следственном комитете, был причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело завели в отношении 17-летнего молодого человека. В суде он будет отвечать по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия".