Самарцы стали чаще устанавливать кондиционеры

В Самаре стали чащи устанавливать кондиционеры Фото: Евгения ГУСЕВА

В Самаре спрос на установку кондиционеров вырос на 245%. Об этом сообщают «Авито Услуги».

По данным экспертов, установить кондиционер в Самаре можно за 1490 рублей, а его обслуживание обойдется в 1000. А вот стоимость ремонта зависит от модели и сложности поломки. Рост спроса на ремонт кондиционеров Самаре составил 95% за месяц.

Рост спроса связан с устоявшейся жаркой погодой в июне и июле в Самаре. По данным Приволжского УГМС, жара в регионе продлится как минимум всю следующую неделю.

В топ городов с самым высоким спросом на установку кондиционеров вошли Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород, Ижевск и Ульяновск. Реже стали приобретать и устанавливать кондиционеры в Краснодаре, Ростов-на-Дону и Астрахани.