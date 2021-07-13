В Самаре нашли труп 21-летней девушки, которая не пережила расставание с парнем

Следователи разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели 21-летней Анны Г. Труп девушки нашли ночью 11 июля у многоэтажного дома на улице Ново-Вокзальной. Полицейские прибыли туда после сообщения от местных жителей, ставших свидетелями ЧП.

- Было установлено, что девушка покончила с собой. Ее бывший молодой человек, с которым она встречалась около двух лет, заявил, что Анна высказывала такие мысли ранее и говорила, что сведет счеты с жизнью, если они расстанутся, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Отметим, что парень сейчас находится не в Самарской области. Он, как и близкие погибшей, узнали о ее смерти от полицейских.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.