В Тольятти добровольцы будут патрулировать леса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тольятти создают отряды добровольцев для патрулирования лесов. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ранее в городе произошел крупный лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 152,6 га. В Тольятти был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительной версии, причиной пожара стал поджег.

Сейчас в городе создаются добровольческие отряды, которые будут патрулировать леса. Желающие присоединиться к отрядам пройдут специальный инструктаж. Патрулирование будет проводится ежедневно, предполагается, что отряды будут сменять друг друга каждые два часа.

Добровольцев будут сопровождать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. К участию приглашаются и велосипедисты, которые будут патрулировать наряду с пешими добровольцами.