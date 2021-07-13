В Тольятти добровольцы будут патрулировать леса
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Тольятти создают отряды добровольцев для патрулирования лесов. Об этом говорится в сообщении городской администрации.
Ранее в городе произошел крупный лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 152,6 га. В Тольятти был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительной версии, причиной пожара стал поджег.
Сейчас в городе создаются добровольческие отряды, которые будут патрулировать леса. Желающие присоединиться к отрядам пройдут специальный инструктаж. Патрулирование будет проводится ежедневно, предполагается, что отряды будут сменять друг друга каждые два часа.
Добровольцев будут сопровождать сотрудники полиции и частных охранных предприятий. К участию приглашаются и велосипедисты, которые будут патрулировать наряду с пешими добровольцами.