Волжский проспект в Самаре откроют уже 15 июля

В Самаре на Волжском проспекте меняют канализационный коллектор

В Самаре практически завершились работы по перекладке канализационного коллектора на Волжском проспекте. Здесь около дома №49 еще в четверг было перекрыто движение для проведения работ сотрудниками РКС-Самара.

- Перекладка велась бестраншейным способом через заводной котлован, старую керамическую трубу меняют на новую полиэтиленовую. Уже сейчас специалисты начали строить новый колодец, - отметили в РКС - Самара.

Закончить работы хотели раньше, но на одном из участков возникла сложность, так как рабочие столкнулась с высоким давлением глинистого грунта. Технике не хватало мощности протолкнуть новую трубу. Рабочие нашли техническое решение для ослабления давления и смогли выполнить работы быстрее.

Сейчас ремонт ведется круглосуточно, уже 14 июля участок планируют передать подрядчику для засыпки, асфальтирования и восстановления благоустройства. Предварительно, уже 15 июля движение по дороге откроют.