В Тольятти откроют экологически безопасный завод по производству ЖБИ

Губернатор проинспектировал строительство завода

В Тольятти продолжается строительство высокотехнологичного завода по производству железобетонных изделий "Флоркон". Он появится на территории тольяттинского речного порта, откуда можно осуществлять отгрузку продукции и речным, и автомобильным транспортом. Завод хотят запустить уже в конце августа - начале сентября 2021 года.

- Это важное производство, тем более сейчас, когда на рынке дефицит стройматериалов. Завод открывается к месту, вовремя. Вместе с властями города, депутатским корпусом вы выстроили коммуникации с населением, и теперь никакого недовольства у людей нет, наоборот, все довольны новому производства, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, посетив стройку.

Предприятию со стороны правительства региона оказывают поддержку. Так на него будет распространяться статус резидента ТОСЭР, льготы по налогу на имущество, прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Сегодня у "Флоркона" уже есть заказы на изготовление ЖБИ для крупных промышленных объектов, в том числе и в Самарской области.