В Самаре ждут ливень и сильнейший ветер до 25 м/с

В Самаре небо хмурится Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре буквально на глазах портится погода. Синоптики Приволжского УГМС поделились предупреждением об оранжевом уровне опасности. В ближайшие 2-4 часа по области местами ожидают грозу, ливень, град и ветер до 25 м/с.

В Самаре уже громыхает, так что, скорее всего, непогода не обойдет стороной областную столицу. При этом на улице довольно прохладно - до 25 градусов.

Интересно, что 14-16 июля синоптики обещают вновь максимальную температуру воздуха до 30-32 градусов.

Сегодня же, 13 июля, жителей просят поберечься, не прятаться под шаткими, плохо закрепленными конструкциями, не ставить машины около старых деревьев и быть максимально осторожными, выходя на улицу, ведь ливень может обрушиться на город буквально в любую минуту.