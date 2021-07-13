В Самаре будут судить директора компании, который не заплатил налогов на 31,5 млн рублей

Предпринимателя в Самаре будут судить за неуплату налогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора предприятия, который уклонился от уплаты налогов на 31,5 млн рублей. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Как выяснилось во время следствия, руководитель компании использовал фиктивный документооборот с организациями-посредниками, также он предоставлял поддельные договора с компаниями, которые, фактически, не работали. Все эти документы использовались для налоговой отчетности за 2019 годы и частично за 2020-й год.

Таким образом, предприятие не доплатило налогов на 31,5 млн рублей. По факту случившего возбудили уголовное дело. Директору компании грозит до двух лет лишения свободы.