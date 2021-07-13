Губернатор рассказал, введут ли обязательную вакцинацию в Самарской области

Глава региона призвал беречь свое здоровье и принять вакцину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров во время прямого эфира с жителями Тольятти рассказал о вакцинации от коронавируса в Самарской области. Он заявил, что сделать прививку лучше, чем болеть и призвал защитить здоровье как свое, так и окружающих.

- Вакцина не всем показана, давайте подумаем о людях, которые находятся в группе риска. Более 600 тысяч людей у нас привились уже. Свыше 400 тысяч - приняли две дозы вакцины, - поделился губернатор.

Глава региона посетовал, что в Тольятти показатели не самые высокие по региону. Такое положение дел нужно исправлять. Предпосылки для этого есть.

- Мы создаем все условия, чтобы не было дефицита вакцины на территории региона. Это ежедневная забота моя и всего оперативного штаба, - отметил Азаров. - Запрос очень велик.

Губернатор выразил надежду на то, что обязательную вакцинацию в губернии вводить не придется:

- Пока темпы вакцинации увеличиваются, думаю, что таких мер не будет приниматься. Но все зависит от нас. Мы сделаем все для того, чтобы вакцинами медучреждения обеспечить.