Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 8:19

Самарец лишился 400 тысяч рублей при покупке товаров для животных

После перевода денег продавец перестал выходить на связь
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарец лишился 400 тысяч рублей при покупках в интернете

Самарец лишился 400 тысяч рублей при покупках в интернете

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой мужчина лишился 400 тысяч рублей при покупке товаров для животных. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, 24-летний парень, работающий представителем торговой компании, хотел купить через интернет товары для домашних животных. Продавец просил перевести ему 400 тысяч рублей, а когда получил деньги, перестал выходить на связь.

Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело. В полиции призывают граждан быть бдительными и не доверять незнакомцам при покупке товаров в интернете, а прежде, чем покупать что-то, изучить продавца, посмотреть, как долго он работает и оценить отзывы.