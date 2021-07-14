Тольяттинец, судимый за оскорбление представителей власти, незаконно ловил раков

В Самарской области тольяттинец незаконно ловил раков. Фото - скриншот

В Шигонском районе поймали тольяттинца, который незаконно ловил раков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

На реке Уса около села Муранка 52-летний мужчин 30-метровой сетью ловил раков. По данным полиции, он выловил раков на 6 тысяч рублей.

Своей вины мужчина отрицать не стал и в содеянном признался. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и оскорбление представителя власти. Сейчас он нигде не работает.

Раков выпустили в естественную среду обитания, тольяттинцу же вновь предстоит ответить по уголовному обвинению. Ему грозит до двух лет лишения свободы.