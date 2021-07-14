До конца года в Самарской области заменят 210 лифтов

В Самарской области до конца года хотят заменить 210 лифтов Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области до 2025 года планируют заменить все лифты в многоквартирных домах, отработавшие свой ресурс. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В прошлом году в регионе заменили 50 лифтов, а годом ранее – 44. В этом году до конца года планируется заменить еще 210 лифтов.

Также сообщается, что председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил представителям министерства ЖКХ и Фонда капитального ремонта проработать предложения, как привлечь дополнительные средства и заменить больше лифтов.