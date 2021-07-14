В Самарской области 240 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки 240 новых заразившихся коронавирусом за сутки. Об этом сообщают в среду, 14 июля, на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 70 721 человек, из них выздоровели 66 927. В среду сообщили о 176-ти выписавшихся. За сутки в регионе 13 новых смертельных случаев, всего умерли 2 432 заразившихся.

В целом по стране 23 827 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 5,8 млн человек.

В регионах, в том числе, в Самарской области, наблюдается ажиотажный спрос на вакцины, при этом обязательной вакцинации сейчас вводить не собираются.