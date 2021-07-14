Финансовый директор аэропорта «Курумоч» пойдет под суд за хищения

Махинации вскрылись во время служебной проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский аэропорт «Курумоч» распространил заявление, в котором рассказал о результатах внутреннего служебного расследования. В результате проверки аудиторы установили факт хищения, совершенный финансовым директором предприятия.

- Хищение производилось путем перечисления денежных средств ряду предприятий по подложным документам за фактически не оказанные ими услуги и не поставленные товары, - пояснили в аэропорту.

В «Курумоче» подчеркнули, что считают такие злоупотребления служебным положением совершенно недопустимыми, а потому с нерадивым работником сразу же расторгли трудовой договор.

К дисциплинарной ответственности также был привлечен ряд должностных лиц предприятия, - сообщили в «Курумоче».

Увольнением дело не ограничилось: материалы служебной проверки руководство аэропорта передало в правоохранительные органы. Сейчас против бывшего финансового директора возбуждено уголовное дело, ведется следствие.