Три тысячи самарцев отправились служить в армию весной 2021 года

Тысячи самарцев отправились служить Родине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в среду, 14 июля, прошла пресс-конференция с участием военного комиссара Самарской области, полковника Алексея Вдовина. Он подвёл итоги весенней призывной кампании 2021 года.

В первой половине этого года в ряды военнослужащих призвали порядка 3000 граждан со всей территории региона. Всего на заседания призывной комиссии были вызваны 17000 человек, явка составила более 90%. Из вызванных на призывную комиссию, 94% человек получили отсрочки от срочной службы для продолжения получения образования, более 5% по состоянию здоровья, менее 1% по семейным обстоятельствам.

Всего прошло 46 заседаний призывных комиссий, все они осуществлялись с соблюдением противоэпидемиологических мер, в частности часть документов призывников изучалась в дистанционном режиме, а призывники прибывали по заранее распланированному графику. Все автобусы и поезда, которые перевозили будущих защитников отечества, были заранее обработаны, водителям и самим призывникам были выданы средства индивидуальной защиты. На сборном пункте в Сызрани провели более 3000 тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, в результате которых ни одного заболевшего не обнаружено.