В Самаре рассказали, нужно ли вакцинироваться от Covid-19 для службы в армии

Во время призыва соблюдаются все меры безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный комиссар Самарской области 14 июля подвел итоги весенней призывной кампании в регионе и рассказал, нужно ли вакцинироваться для службы в армии. Как он отметил, среди тех, кто отправился защищать Родину, привитые уже были.

- Порядка 10% призывников имели прививку от коронавируса. На месте прохождения службы каждый может пройти вакцинацию по собственному желанию. В то же время, ни на весенний призыв, ни на предстоящий осенний требований по обязательной вакцинации министерство обороны не предъявляло, - рассказал Вдовин.

Состояние здоровья призывников в весенней кампании признано удовлетворительным. Порядка 80% призывников признаны годными к военной службе, у 20 % выявлены заболевания – в основном опорно-двигательного аппарата и зрения.