Сентябрьские выбор выборы депутатов в Самарскую губдуму и Госдуму РФ пройдут в три дня

Сентябрьские выборы пройдут в три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрьские выборы в Самарскую губернскую думы и Госдуму РФ пройдут в три дня. Это позволит обеспечить безопасность в условиях пандемии, а также позволит проголосовать тем, кто на выходные уезжает на дачу или на природу.

На избирательные участки можно будет прийти с 17 по 19 сентября. Ожидается, что при таком подходе на участке будет одновременно находиться в три раза меньше людей.

Подобный подход с многодневным голосованием применяется во многих странах мира, в частности, в Германии, Франции, Австралии, Канаде и Южной Корее и уже доказал свою эффективность.

Подробнее о том, как будут проходить выборы, можно посмотреть здесь.