OZON собирается инвестировать в Самарскую область 4 миллиарда рублей

ТОСЭЗ "Чапаевск" станет еще более привлекательным для инвесторов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, дополняющее виды экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Этот документ позволяет открыть в городе современный логистический центр OZON.

Подобное решение позволит повысить привлекательность ТОСЭР для новых инвесторов. В частности, речь идет об одном из крупнейших российских операторов электронной торговли – OZON, у которого пока в России открыто всего 6 подобных центров.

- Инвестор намерен инвестировать в свой проект в Чапаевске более 4 миллиардов рублей и создать в городе более 3 тысяч новых рабочих мест, - заявил глава минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

Будущий центр будут использовать как местные производители, так и представители других регионов. Продавцы смогут поставлять туда товары для быстрой продажи через платформу OZON с перспективами экспортных поставок. Ввод в эксплуатацию запланирован на первую половину 2022 года.